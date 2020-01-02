العين الإماراتي ينفي التوقيع مع بيدرو إيمانويل

ماجد محمد(صدى):

أكد أحمد الشامسي مدير فريق العين الإماراتي، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، بخصوص التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي التعاون ونادي ألميريا الإسباني السابق.

وأوضح ” الشامسي ” إن: ” كل ما يتردد في هذا الشأن اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة “؛ مضيفًا: “العين في الوقت الحالي يسعى للمنافسة بقوة في دوري الخليج العربي من خلال الفوز بالمباريات المقبلة”.

وتجدر الإشارة إلى أن العين يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، قبل مواجهة شباب الأهلي التي تجمع بينهما الخميس، على استاد هزاع بن زايد.