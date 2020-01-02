بالصور.. فكرة مبتكرة في سيارة سائق من فئة الصم والبكم

عادل الحربي(صدى):

أظهرت صور متداولة مواطن من ذوي الهمم – متحدي الإعاقة السمعية ابتكر طريقة ذكية تمكنه من التواصل مع الركاب في عمله بإحدى شركات التوصيل عبر التطبيق.

ووضع المواطن، لوحة داخل سيارته كتب عليها أنه لا يجيد القراءة والكتابة إلا بنسبة 20%، وللتواصل معه يرجى استخدام أزرار بجوارها ألوان، وأسهم للاتجاهات.

وكلما أراد الراكب التواصل معه وطلب شيء يقوم بالضغط على الزر حسب لونه 3 مرات، فمثلا الضغط على اللون الأحمر تعني إغلاق المكيف، وعلى زر اللون الأصفر تعني تخفيف المكيف، وكذلك الاتجاهات.