وكيل دي ليخت ينتقد برشلونة: تعاملوا معه «كالجبنة»

نواف السالم(صدى):

انتقد وكيل أعمال اللاعبين الشهير مينو رايولا، نادي برشلونة فيما يتعلق بطريقة تعاطيه مع اللاعب الهولندي ماتيس دي ليخت، قبل انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال مينو رايولا، إن فريق برشلونة حاول ضم قلب الدفاع ولاعب أياكس أمستردام الهولندي ماتيس دي ليخت، البالغ من العمر 20 عاما، على غرار ما فعله نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

ونقلت صحيفة ” فوتبول انترناسيونال” الهولندية “في هولندا، عن الوكيل الهولندي-الإيطالي رايولا قوله يعتقدون أن برشلونة ناديا هولنديا وليس أجنبيا. وأضاف أن برشلونة اعتقد أنه في حال انتقال لاعب الوسط الهولندي الآخر فرنكي دي يونغ إلى الكامب نو، فإن دي ليخت سينتقل إليه أيضا.

وأضاف:”لقد تعاملوا معه كالجبنة. لكن أسباب رغبتهم باستقدامه كانت خاطئة: هل تعتقدون أن لاعبا مثل المدافع جيرارد بيكيه سيترك مكانا لغيره؟ ‘”.

يشار إلى أن دي ليخت انتقل إلى نادي السيدة العجوز في صفقة كبيرة الصيف الماضي، وصلت قيمتها إلى 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى على شكل مكافآت.