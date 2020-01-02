بالفيديو.. انهيار شقيقة دنيا بطمة بسبب قضية «فضح المشاهير »

أبوظبي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن انهيار شقيقة دنيا بطمة، بسبب تورط الفنانة في قضية حساب فضائح المشاهير ” حمزة مون بيبي “؛ حيث ظهرت برفقة نجم المواقع الشاب ريان جيلر ودعت المتابعين وهي تبكي إلى الكف عن إطلاق الشائعات.

وقالت أنها وأفراد عائلتها لو كانوا لا يخافون الموت لأقدموا على الانتحار؛ لافتة إلى أن دنيا تزوجت المنتج محمد الترك لأنه أحبها ووجد لديها الصوت العذب وجمال الروح؛ متسائلة عما إذا كان من يطلقون الشائعات يعملون لحساب شخص ما قاصدة بذلك طليقة الأخير منى الساب.

وأكدت أن بخير وأنها لم تسجن؛ نافية علاقتها بالحساب كما أن ثمة من يريد تحقيق الشهرة على حسابها. وحقق المقطع على أحد الحسابات التي استعادته على “إنستغرام ” أكثر من 72 ألف مشاهدة.