قرار مفاجئ لمحترف الأهلي «يوسف بلايلي» يصدم النادي

ماجد محمد(صدى):

كشف إعلامي عن استعداد محترف الأهلي يوسف بلايلي للرحيل عن الفريق، خلال بدء فترة الانتقالات الشتوية مع بداية شهر يناير الجاري.

وقال الصحافي نبيل ديجوليت الصحافي بمجلة فرانس فوتبول الفرنسية إن يوسف بلايلي قرر الرحيل عن الأهلي في يناير، وذلك من أجل العودة إلى أوروبا، وتجاوز فترته السيئة التي خاضها مع نادي أنجيه الفرنسي.

وكان يوسف بلايلي انضم لـ الأهلي في صيف العام الماضي قادمًا من نادي الترجي التونسي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع النادي التونسي. وشارك بلايلي مع الأهلي أمام الفيحاء اليوم الخميس في دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه.