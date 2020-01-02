بالفيديو.. ألعاب خيالية في وينتروندرلاند بموسم الرياض
دعا الحساب الرسمي لموسم الرياض لحضور فعاليات وينتروندرلاند والاستمتاع بالألعاب الخيالية في ليالي الرياض الساحرة.
وقال حساب موسم الرياض عبر “تويتر”: “في وينتروندرلاند .. ما ينفع تجي لحالك، تعال مع إخوتك، وجربوا الألعاب الخيالية”
وأضاف : وتحدوا بعضًا، قولوا لنا، وش أكثر لعبة متحمسين لها؟”.
في #وينتروندرلاند .. ما ينفع تجي لحالك 🌚
تعال مع أخوياك، وجربوا الألعاب الخيالية .. وتحدوا بعض 🔥
قولوا لنا، وش أكثر لعبة متحمسين لها؟ 😍#شتاء_الرياض pic.twitter.com/NlnMiuoB71
— شتاء الرياض | Riyadh Winter (@RiyadhSeason) January 2, 2020
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