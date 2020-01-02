بالفيديو.. ألعاب خيالية في وينتروندرلاند بموسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

دعا الحساب الرسمي لموسم الرياض لحضور فعاليات وينتروندرلاند والاستمتاع بالألعاب الخيالية في ليالي الرياض الساحرة.

وقال حساب موسم الرياض عبر “تويتر”: “في وينتروندرلاند .. ما ينفع تجي لحالك، تعال مع إخوتك، وجربوا الألعاب الخيالية”

وأضاف : وتحدوا بعضًا، قولوا لنا، وش أكثر لعبة متحمسين لها؟”.