تفاجأ بوالدها.. نهاية مأساوية لشاب بعد جلسة رومانسية مع خطيبته 

القاهرة(صدى):

انتهت جلسة رومانسية بين شاب وخطيبته في مصر لكارثة مأساوية، عند حضور والد الفتاة فجأة ووجد خطيبها داخل المنزل دون إخطار سابق، وحينها حاول الشاب الهروب ولكنه سقط قتيلا من الطابق السادس.

وتفصيلا، لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس، حيث كان جالسا بصحبة خطيبته ولكنه فوجئ بحضور والدها وصديقيه للشقة.

اعتدي والد الفتاة على الشاب بالضرب ثم احتجزه داخل غرفة حتى قدوم أهله، وعند محاولة الضحية الهرب من النافذة، سقط على الأرض ولقي مصرعه.