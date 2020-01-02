غوميز يثير قلق جماهير الهلال بصورة علم ناديه السابق

طلال الغامدي(صدى):

أثار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال حالة من القلق والحيرة لجماهير النادي بعد نشره صورة له أمام علم يحمل لوني فريقه السابق نادي غلطة سراي التركي.

ونشر غوميز عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة له أمام إحدى الشواطئ التركية اليوم الخميس مع وجود علم يحمل لوني نادي غلطة سراي التركي فريق غوميز السابق.

وعلّق على الصورة قائلًا: إنها طريقة جديدة لأبدأ العام الجديد، أمام علم نادٍ أعطاني الكثير من الحب والشعور الرائع.

وأضاف: أتمنى أن يعطيكم العام الجديد الصحة والسعادة التي تستحقونها، أخيكم بافيتيمبي.

وأثارت صورة علم نادي غلطة سراي القلق لدى الجماهير الهلالية، حول احتمالية رحيل اللاعب الفرنسي للنادي التركي إما في يناير الجاري أو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الهلال والفيصلي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة، مما يعني أن المهاجم الفرنسي قد لا يكون جاهزًا لمواجهة الفيصلي.