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‏بالفيديو.. أمير الرياض يبدي إعجابه بثمرة «ترنج» في مهرجان الحمضيات

‏بالفيديو.. أمير الرياض يبدي إعجابه بثمرة «ترنج» في مهرجان الحمضيات
حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الخميس، عن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وهو يحمل بين يديه ثمرة ” ترنج ” كبيرة، خلال تدشينه مهرجان الحمضيات في محافظة الحريق جنوب الرياض.

وأبدى أمير الرياض إعجابه بحجم ثمرة الترنج الكبيرة التي يمسكها بيديه، قائلًا: ” هذه والله فيها خير.. والعجيب الناس يحبون اللب الذي بين الثمرة وبين القشرة “؛ فيما تحدث عن الثمرة مع الحضور.

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 4 دقائق

اخشي ان تكون مثل ورم بعض الرياضيين في كما الأجسام.

الهرمونات لعبت دور..

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