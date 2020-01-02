‏بالفيديو.. أمير الرياض يبدي إعجابه بثمرة «ترنج» في مهرجان الحمضيات

حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الخميس، عن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وهو يحمل بين يديه ثمرة ” ترنج ” كبيرة، خلال تدشينه مهرجان الحمضيات في محافظة الحريق جنوب الرياض.

وأبدى أمير الرياض إعجابه بحجم ثمرة الترنج الكبيرة التي يمسكها بيديه، قائلًا: ” هذه والله فيها خير.. والعجيب الناس يحبون اللب الذي بين الثمرة وبين القشرة “؛ فيما تحدث عن الثمرة مع الحضور.