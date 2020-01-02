بعدما وثق مشاكل قريته في جازان .. الطفل «أبو سيكل» يثير إعجاب رواد مواقع التواصل

تركي السالم(صدى):

وثق طفل أطلق عليه ” أبو سيكل ” المشاكل التي تعاني منها قرية سمرة الجد في محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان.

وظهر الطفل في أحد المقاطع وهو يناشد بتلقائية الجهات المعنية برش دورات المياه بجامع ” سمرة الجد ” الذي يعاني من الرائحة الكريهة والحشرات، كما ظهر في مقطع آخر وهو على ” سيكل ” خصصه لتوثيق المشاكل، ويناشد كهرباء محافظة الدرب بإصلاح محول إنارة ” سمرة الجد ” مبيناً أنهم ناشدوا كثيراً لإصلاحه ولم يستجب لهم.

وتفاعلا مع الطفل أرسل فرع وزارة الزراعة بالمحافظة فرقة لرشه، ليقدم الطفل شكره على تجاوبهم مع مناشدته.كما حرك فرع الكهرباء في محافظة الدرب فرقه الميدانية لإصلاح العطل في المحول الكهربائي بالقرية، وإنارة طريق القرية.

وأثار الطفل إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما أثنوا على تفاعل الجهات المعنية معه.