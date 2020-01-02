الجزائر تعلن رفضها التدخل التركي في ليبيا

وكالات(صدى):

عقب قرار البرلمان التركي بالسماح بإرسال قوات إلى ليبيا أعلنت الجزائر عن رفضها التدخل الاجنبي في ليبيا، حيث صرح وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم اليوم الخميس، أن الجزائر ترفض وجود أى قوة أجنبية فى ليبيا.

وصرح بوقادوم على هامش فعالية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، بأن بلاده ستقدم فى الأيام القليلة المقبلة العديد من المبادرات فى اتجاه الحل السلمى للأزمة فى ليبيا ما بين الليبيين فقط، وبعد تذكيره بموقف الجزائر الثابت بخصوص عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، دد الوزير التأكيد على أن ” لغة المدفعية ليست هى الحل وإنما الحل يمكن فى التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر “.

وأشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أذن بإرسال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، وطبية تتجاوز 100 طن، عن طريق جسر جوى سيربط المطار العسكرى فى بوفاريك بمطار جانت الجزائريين.