تحذير من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين والمبتعثين

نايف السالم(صدى):

دعت سفارة المملكة في أستراليا المواطنين والطلاب المبتعثين إلى أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية، نظرًا لاشتداد الحرائق في بعض الولايات الأسترالية.

وقالت السفارة خلال بيان لها نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” نظرا لاشتداد الحرائق في بعض الولايات الأسترالية وإقليم العاصمه فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية “.

وأضافت: ” وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل مع غرفة الطوارئ على الأرقام 0432257277 0473999119 “.