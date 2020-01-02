«النوم» يساهم في التخلص من دهون البطن

أميرة خالد(صدى):

يؤدي تراكم دهون البطن، إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والكبد؛ بينما يساعد النوم في التخلص منها، بحسب دراسة استمرت 6 سنوات، عن العلاقة بين مدة النوم وزيادة معدل دهون الأحشاء.

وأوضحت نتائج الدراسة، أن النوم قلل من زيادة دهون الأحشاء بنسبة 26% تقريبا؛ بينما حالات النوم الشديدة ارتبطت بزيادة الدهون في البطن، لدى المشاركين دون سن الأربعين؛ بينما الذين ينامون أقل من 5 ساعات ليلا، اكتسبوا المزيد من الدهون في البطن على مدى فترة 5 سنوات، مقارنة مع أولئك الذين بلغ متوسط نومهم أكثر من 6 ساعات في الليلة.

وتؤثر نوعية النوم على زيادة دهون الأحشاء؛ فضلًا عن وجود علاقة قوية بين توقف التنفس أثناء النوم (OSA) والدهون هذه؛ بينما قالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، إن هذا قد يؤدي إلى توقف النوم بشكل منتظم، ما قد يكون له تأثير كبير على نوعية الحياة ويزيد من خطر الإصابة بحالات مرضية معينة.