أشد وأبرد أيام السنة على الإطلاق هي ثمانية أيام مقبلة

ماجد ممدوح الرخيص(صدى):

يعرف فصل الشتاء بشدة البرد والصقيع وتساقط الثلوج ولكنه يشتد في موسم المربعانية ، وهي أربعون يوماً من ٢٢ ديسمبر إلى ٣٠ يناير ، في المنتصف الشمالي من الكرة الأرضية ،ولاجدال في ذلك، لأن كل الدلائل الفلكية أكدت ذلك بكل دقة .

وهي أبرد أيام فصل الشتاء لتزايد البرد والصقيع فيها وتساقط الثلوج إذا كانت السنة باردة .

ويزيد البرد مع بداية دخول السنة الميلادية الجديدة ، أول شهر يناير (كانون ثاني) بداية قران حادي بردٍ بادي :(حادي عشر) من شهر جمادى الأولى .

وبالتحديد يشتد البرد ساعده لمدة ثمانية أيام من ١٥ / ٥ / ١٤٤١هـ ، الموافق بالميلادي ١٠ / ١ / ٢٠٢٠م،وتسمى هذه الأيام أيام غيلان لأنه حذر منها،وهي الأيام المسماة ب “مبكية الحصيني”وتسمى بأسبوع الأزيرق أيضاً، وهي أشد السنة ، برداً على الإطلاق .

وهذه وصية غيلان يحذر فيها من البرد :

خمسة عشر من قران حادي

وسبعة عشر من تاسع أوصيبها

يوصيبها غيلان من طاع شوره

لاينغبش فيها ولاينسري بها

منها ثمان يجمد الماء على الصفا

يخفس جنيها ويجوع ذيبها

تصبح حسكات الأوبار جثم

والصبح تطرد صيبها عن حليبها

ومثله :

ليالٍ يوصي بها غيلان بالدفا

لاينجهم فيها ولا ينسري بها

وأيام غيلان الثمانية هي أشد السنة برداً على الإطلاق،

وكما أنه أيضاً يحذر من برد التسيعي من قران تاسع بشطر قصيدته من الشهر الذي يليه.

وأوردنا ذلك بإيجاز ليعرف هواة البرية ومن يقطنها ،

خطر الأيام الثمانية ليعي ويتجنب الجميع مخاطر برد الشتاء ، بأيام أحصاها غيلان .