صورة تاريخية نادرة لقصر الملك فيصل بجدة تشعل السوشيال ميديا 

علي القحطاني(صدى):

أثارت صورة تاريخية نادرة لقصر الفيصل ” الملك فيصل” في جدة إعجاب رواد السوشيال ميديا في المملكة، حيث أن الصورة للقصر أثناء البناء والتشييد في الأربعينات الميلادية.

واتضح أن قصر الملك فيصل كان مقرا لنائب الملك في الحجاز الملك فيصل فيما بعد، بعدما صدرت الموافقة السامية عام 1437هـ على إعادة ترميمه وتأهيله ليكون مقرا لمتحف عام يجسد ويحكي تاريخ الفترة الزمنية بهويتها الإسلامية.

ولاقت الصورة انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الصورة للإشادة بالقصر وجمال التصميم والبناء.