‏جاكرتا (صدى):

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، عن حقيقة وجود سعوديين بين ضحايا فيضانات جاكرتا، قائلا:” لا يوجد مواطنين سعوديين بين ضحايا الفيضانات وما يتم تداوله مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة”.

وأشار الثقفي إلى أن السفارة باشرت بتنبيه المواطنين فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية بشأن توقعها الأمطار الغزيرة على جاكرتا ومناطق مجاورة لها.

وطالبت السفارة عبر حسابها في موقع «تويتر» المواطنين بضرورة التواصل معها فورا في حال تعرضهم لأي ضرر لا سمح الله.

وقال الثقفي:” لم ترصد السفارة أي حالة لأي مواطن سعودي، ونطمئن الجميع أن مواطنينا بخير وأمان بإذن الله، داعيا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه”.