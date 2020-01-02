 العساكر للمشككين بـ« مسك »: « سنلاحقكم.. ولن نقبل المساومة على قادتنا»

عادل الحربي(صدى):

عبر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، عن استغرابه من محاولات البعض بربط أسماء ذات آراء أو مواقف نرفضها ضد بلادنا ومجتمعنا بمسك الخيرية.

‏وأضاف العساكر: نشدد مجددًا أننا لن نقبل أن تكون المؤسسة عرضة لمحاولات تسعى للنيل منها.

‏وتابع العساكر:”نجدد أننا لن نقبل المساومة على قادتنا ووطننا.. وسنتخذ إجراءات نظامية بحق من يورد مزاعم تحاول التشكيك في المؤسسة”.