العساكر للمشككين بـ« مسك »: « سنلاحقكم.. ولن نقبل المساومة على قادتنا»
عبر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، عن استغرابه من محاولات البعض بربط أسماء ذات آراء أو مواقف نرفضها ضد بلادنا ومجتمعنا بمسك الخيرية.
وأضاف العساكر: نشدد مجددًا أننا لن نقبل أن تكون المؤسسة عرضة لمحاولات تسعى للنيل منها.
وتابع العساكر:”نجدد أننا لن نقبل المساومة على قادتنا ووطننا.. وسنتخذ إجراءات نظامية بحق من يورد مزاعم تحاول التشكيك في المؤسسة”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 33 دقيقة
يجب أن تكون الجمعيات الخيرية في إطارها الخيري الإجتماعي وتقبل الرأي الآخر إذا كان يصب في مصلحة أعمالها الوطنية وعدم تسيسها في محاولة نقلها من خيرية إلى سياسية
ومن يختلف مع برامجها الخيرية..معناه مس بأمن واستقرار الوطن سياسيا.
لا يجب المزايدة على الآخرين في حب الوطن..
الذي يحبه ويحرص عليه الجميع.