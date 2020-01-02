طبيب سوداني يتعرض لهجوم كبير بعد حديثه عن شذوذ النساء

الخرطوم(صدى):

كشف الطبيب النفسي السوداني المعروف، علي بلدو، عن ارتفاع نسبة الشذوذ الجنسي وسط النساء في البلاد، وخاصة الصحفيات منهن؛ ليتلقى هجومًا عنيفًا وردًا قاسيًا من الصحفي المعروف محمد عبد القادر، وطبيب العيون المشهور الدكتور عبد الوهاب السيسي.

وقال علي بلدو، أن نسبة الشذوذ الجنسي وسط النساء السودانيات تتزايد باضطراد، خاصة بين الصحفيات ونساء الخلاوي، ليطالبه الصحفي محمد عبد القادر، بالاعتذار لنساء السودان والصحفيات ونساء الخلاوي على وجه التحديد، قائلًا أنه صاحب مدرسة للخزعبلات النفسية.

وأوضح عبدالقادر، إن دراسات بلدو تفتقر للمعايير المتبعة في البحوث العلمية وإنها محاولات مفضوحة لاستدرار عطف الفلاشات وجذب الأضواء؛ فيما عقّب طبيب العيون عبد الوهاب السيسي، واصفًا بلدو بالدكتور دون معايير علمية، كما إن تصريحاته تأتي بلا سند،قائلًا أن الصحفيات بنات أسر محترمات وعفيفات.