بالفيديو.. المرتدة عن الإسلام فايزة المطيري: «من أنكروا علي ببغاوات وأغبياء»

خاص(صدى):

كشفت فايزة المطيري، التي أعلنت ارتدادها عن الإسلام في واقعة أشعلت غضب الجميع، اليوم الخميس، عن أسباب تركها لدينها الصحيح القويم وارتدادها عنه إلى المسيحية.

وهاجمت المرتدة، من أنكروا عليها فعلتها، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تحدثت بطريقة غير مقبولة واصفة إياهم بـ ” الأغبياء ” و ” الببغاوات “؛ لافتة إلى أنها لا تمثل إلا نفسها وليس لقبيلتها أي علاقة بفعلتها.

وقالت المرتدة ” المطيري “، أن عائلتها هاجمتها وتساءلت عن من حرضها للإقدام على ذلك القرار غير المقبول دينيًا، زاعمة أنها فعلت ذلك بإرادتها الكاملة وليس لأي جهة دخل في الأمر؛ فيما هاجمت الإسلام بكلمات مقززة مدعية أنه لم يكرم المرأة في شيء؛ حيث استخدمت تعبير مسيء للمسلمين قائلة أنهم: ” أناس مغيبين “.

وزعمت المرتدة في الفيديو، أنها كانت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، ولكنها لم ترضَ عن أفعال المسلمين، حد قولها، كما عارضت الشريعة الإسلامية وقواعدها الصحيحة التي تحفظ للمرء كرامته وإنسانيته، ولكنها لم تروق لأفكار ومعتقدات تلك المرتدة.

وجاء حديث المرتدة استفزازيًا عن الأحاديث النبوية والسنة، وعن بعض آيات القرآن الكريم، كما هاجمت الشيعة أيضًا قائلة أن الدين الإسلامي ” غير متسامح ” ، فضلًا عن هجومها المرفوض على المملكة وقيادتها؛ لتبرر فعلتها القبيحة وهروبها إلى كندا طلبًا للجوء.