بالفيديو.. المرتدة عن الإسلام فايزة المطيري: «من أنكروا علي ببغاوات وأغبياء»
كشفت فايزة المطيري، التي أعلنت ارتدادها عن الإسلام في واقعة أشعلت غضب الجميع، اليوم الخميس، عن أسباب تركها لدينها الصحيح القويم وارتدادها عنه إلى المسيحية.
وهاجمت المرتدة، من أنكروا عليها فعلتها، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تحدثت بطريقة غير مقبولة واصفة إياهم بـ ” الأغبياء ” و ” الببغاوات “؛ لافتة إلى أنها لا تمثل إلا نفسها وليس لقبيلتها أي علاقة بفعلتها.
وقالت المرتدة ” المطيري “، أن عائلتها هاجمتها وتساءلت عن من حرضها للإقدام على ذلك القرار غير المقبول دينيًا، زاعمة أنها فعلت ذلك بإرادتها الكاملة وليس لأي جهة دخل في الأمر؛ فيما هاجمت الإسلام بكلمات مقززة مدعية أنه لم يكرم المرأة في شيء؛ حيث استخدمت تعبير مسيء للمسلمين قائلة أنهم: ” أناس مغيبين “.
وزعمت المرتدة في الفيديو، أنها كانت تصلي وتصوم وتقرأ القرآن، ولكنها لم ترضَ عن أفعال المسلمين، حد قولها، كما عارضت الشريعة الإسلامية وقواعدها الصحيحة التي تحفظ للمرء كرامته وإنسانيته، ولكنها لم تروق لأفكار ومعتقدات تلك المرتدة.
وجاء حديث المرتدة استفزازيًا عن الأحاديث النبوية والسنة، وعن بعض آيات القرآن الكريم، كما هاجمت الشيعة أيضًا قائلة أن الدين الإسلامي ” غير متسامح ” ، فضلًا عن هجومها المرفوض على المملكة وقيادتها؛ لتبرر فعلتها القبيحة وهروبها إلى كندا طلبًا للجوء.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 1 ساعة
لو شاهدت نقاشات الداعية احمد ديدات الجنوب أفريقي من أصل هندي وتلميذه ذاكر نايك الهندي..مع رهبان وقساوسة الديانة المسيحية..وغيرهم من المثقفين المسيحيين.
لما اعتنقت الديانه المسيحية المفلسة…كان اختارت تكون مسلمة تحمل أفكار ليبرالية او علمانية.
دون المساس بعقيدتها.مثل الأتراك او بعض العرب.
ابوعلي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 39 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي في الارض ولا في السماء
شي غريب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
اول شي هي تعرف ان الدين الصحيح الدين الاسلام وهذا راجع لها يوم الحساب يحاسبها الله بس فيه نوع من البشر ينتقل من مرحله الانسانيه الي مرحله انسان بدون عقل او خالف تعرف سبحان الله اين انتي عن قال الله ( ومن يتبع غير الاسلام دينا فلان يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ) ماستفادت غير الشهره عن البشر
( ورب البشر )؟؟؟؟؟؟؟؟ وش راح تقولين له اذا الله اماتك واقبره
اصلن وجه وذر والعياذ بالله….
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8499 ] نشر منذ 26 دقيقة
أكثروا من الحوقله :-
فإنها گنزٌ من گنوز الجنة،،
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الواقع[ عدد التعليقات: 7496 ] نشر منذ 12 دقيقة
اهل الكفر شياطين في شكل بشر نعوذ بالله منهم وعليهم لعنة الله جميعا