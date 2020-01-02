بالفيديو.. لقطات حصرية من داخل مركز عمليات أمن الدولة 

نايف السالم(صدى):

أعلن مركز عمليات أمن الدولة عن رقم الخط الساخن المخصص تلقي بلاغات عن خلايا إرهابية وإرهابيين بالمملكة وهو (990).

ويباشر الموظفون في المركز عمليات تلقى الاتصال من قبل المبلغين عبر أجهزة تعمل بتقنيات عالية، حيث يتم تحديد موقع البلاغ من خلال خريطة تشمل جميع محافظات المملكة.

وتتلقي غرفة العمليات عدد من البلاغات يوميا تجاوزت ال250 بلاغ، حيث يتم التعامل معها بسرية تامة.

وأكد المركز أن المواطن والمقيم شركاء في العملية الأمنية من أجل تحقيق استقرار أمني بالمملكة، بالإضافة إلي تلقي غرفة العمليات عدد من البلاغات بخصوص أوكار إرهابية وتم التعامل معها من خلال الفرق الأمنية.