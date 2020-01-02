وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم

فاطمه المالكي(صدى):

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير- إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال)، مدير- الاستشارات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

ومدير المحفظة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، والإحصاءات، التحليل المالي، إدارة الأعمال)، محلل الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

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