سياسي ليبي : التدخل العسكري التركي في ليبيا سيطيح بحزب أردوغان

طرابلس(صدى):

هاجم أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبي، قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال ” قذاف الدم ” خلال تغريدة نشرها على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” رسالة لكل الذين تابعوا جلسة البرلمان التركي للموافقة على التدخل العسكري في ليبيا.. أقول بأن تركيا وتدخلها العسكري موجود منذ2011 ولن يغير شيئًا في المشهد الليبي.. وإنما سيطيح بحزب أردوغان “.

يشار إلى أن البرلمان التركي صوت لصالح إرسال قوات إلى ليبيا بواقع 325 عضوا لصالح القرار فيما رفضه 184 عضوا.