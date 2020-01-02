بدعوى التحرر من القيود.. ابن يتسبب في إصابة والدته بجلطة قلبية
كشف الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب والقسطرة والشرايين عن وفاة أم بعد سماعها كلمة مالك شغل فيني من ابنها.
وحذر النمر – خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع ” تويتر “- الأبناء والبنات من إغضاب الوالدين قائلا.. ” ويل في الدنيا والآخرة لشاب أو فتاة أغضبت أمّها وأنزلت دموعها من الحزن حتى أتت بجلطة في القلب بدعوى التحرر من قيودها و ” مالك شغل فيني ”.
وتفاعل عدد كبير من المغردين مع التغريدة مؤكدين رفضهم لمثل هذه السلوكيات التي تعتبر ضمن عقوق الوالدين ، مشيرين إلى أن عقوق الوالدين قد يؤدي إلى دخول النار.
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