أول صورة لـ «كارلوس غصن» في لبنان بعد هروبه من اليابان

بيروت(صدى):

انتشرت اليوم الخميس، أول صورة يظهر فيها كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة نيسان منذ فراره المثير من اليابان الاثنين الماضي.

وظهر غصن خلال الصورة التي نشرها قناة TF1 الفرنسية برفقة زوجته كارول نحاس المحتفلة معه باستقبال العام الجديد ليلة الثلاثاء بالإضافة لبعض الضيوف الذين شاركوهم السهرة.

ومن المرجح أن الصورة التقطت من داخل في منزله بحي التباريس في بيروت، أو ربما في منزل عائلة زوجته.

يشار إلى أن فرار الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، أثار حالة من الجدل خلال الأيام الماضية ووصفت بعض الصحف الفرنسية هروبه بعملة ” جيمس بوند ” .