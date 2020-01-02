وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، والدمام، ورابغ.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس مناوب (عدد وظيفتين للسعوديين/ الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة، مدير الصحة والسلامة والبيئة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الصحة والسلامة والبيئة، الإدارة)، ويفضل درجة الماجستير.

بالإضافة إلى موظف الصحة والسلامة والبيئة (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، – موظف السلامة (للسعوديين/ رابغ): شهادة الدبلوم التقني في تخصص السلامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

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