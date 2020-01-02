هيئة المواصفات تقدم نصائح لقائدي السيارات تضمنت الإطارات ومقاعد الأطفال

علي القحطاني(صدى):

تزامناً مع كثرة السفر والانتقالات خلال فترة إجازة نصف العام ، قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، العديد من النصائح لسلامة قائدي المركبات، مثل الإطارات، ومقاعد الأطفال، والسلال الخلفية، ووسائل السلامة.

وأكدت الهيئة فيتوصياتها ، بضرورة تحريك السيارة المتوفقة كل أسبوعين على الأقل، ولفتت إلى ضرورة الرجوع لمراكز الصيانة عند وجود أية إشارات تحذيرية على لوحة القيادة بالمركبة.

وخصصت عددًا من نصائحها للسيدات، حيث نبهت السيدات لضرورة التأكد من ضغط الإطارات، ومستوى الزيت، وقوة المكابح قبل الانطلاق، إلى جانب التحقق من عمل وسائل السلامة في السيارة مثل أحزمة الأمان، والوسائد الهوائية.

وقالت الهيئة ، أنه يفضل تغيير فلتر الزيت بعد كل مرتين من تغيير الزيت، ومراجعة الكتيب الخاص بالسيارة أو إطار المحرك لمعرفة نوع الزيت المناسب، ونصحت بشراء المنتجات الحاصلة على علامة الجودة .

وأشارت الهيئة إلى أن الوسائد الهوائية قد لا تفتح في حال التصادم إذا كانت قوة الصدمة غير كافية لعمل الحساسات الإلكترونية، أو وجود عطل فني في أجهزة ومكونات نظام عمل الوسائد الهوائية، كما أن الوسائد لا يتم فتحها إذا وقعت الصدمة في مكان بعيد عن عمل الحساسات، مشيرة إلى إضاءة مؤشر الوسادة قد يكون دليلًا على وجود خلل فني في النظام ويستدعي مراجعة مركز متخصص لفحص المركبة.