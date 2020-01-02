بالفيديو.. ضحى الزهيري تنهار من البكاء على الهواء بعد وفاة نجوى قاسم 

أبوظبي(صدى):

انهارت ضحى الزهيري مذيعة قناة «العربية الحدث»، فور سماعها خبر وفاة صديقتها الإعلامية نجوى قاسم، ولم تتمالك نفسها أثناء قراءتها لنشرة الأخبار.

وأجهشت ضحى الزهيري، في البكاء على الهواء، حزنًا على وفاة زميلتها في قناة «العربية»، نجوى قاسم.

يذكر أن نجوى قاسم، توفيت صباح اليوم، في منزلها بدبي، بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 52 عامًا.

وكانت الإعلامية نجوى ولدت يوم 7 يوليو عام 1967 في بلدة جون، عملت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي العربية والعربية الحدث.