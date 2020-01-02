فرنسا تمتنع عن تسليم كارلوس غصن حال سفره إليها

باريس(صدى):

أكدت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد، أنيس بانييه روناشي، اليوم الخميس، أن حكومة باريس لن تسلم الرئيس السابق لمجموعة ” رينو-نيسان” كارلوس غصن، إلى طوكيو حال وجوده بأراضيها.

وفرّ كارلوس غصن مؤخرًا من المحاكمة في اليابان إلى لبنان، فيما قالت الوزيرة الفرنسية أن حكومتها لا تسلم رعاياها وتعتمد هذه المعايير بحق غصن كأي مواطن آخر، مؤكدة: ” هذه هي قواعد اللعبة ” .

وأوضحت روناشي، أن ظروف إقامة رئيس رينو-نيسان السابق في اليابان في الأشهر الأخيرة كانت قاسية، غير أن حياته لم تتعرض لأي خطر؛ فيما هرب غصن من اليابان باستخدام جواز سفر فرنسي ثانٍ.

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