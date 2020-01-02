مجموعة الجريسي توفر وظائف إدارية وتقنية بمكة المكرمة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة الجريسي توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمكة المكرمة، بالمسميات التالية (مهندس تقنية المعلومات، ومُساعد إداري، ومُحلل نظم تقنية المعلومات)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وقالت الشركة إن الوظائف المتوفرة :

1- مُهندس تقنية المعلومات:حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة حاسب) ، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية (مستوى مُتقدم) ، براتب 17,500 ريال بالإضافة إلى مكافأة سنوية ودورات تدريبية .

2- مُساعد إداري: حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة عامة) ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة ، إجادة اللغة العربية والإنجليزية (مستوى مُتقدم) ، براتب 7,000 ريال بالإضافة إلى مكافأة سنوية ودورات تدريبية .

3- مُحلل نظم تقنية المعلومات (وظيفتان): حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة حاسب) ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة ، إجادة اللغة العربية والإنجليزية (مستوى مُتقدم) ، الراتب 14,500 ريال بالإضافة إلى مكافأة سنوية ودورات تدريبية).

موعد التقديم

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/05/07هـ وينتهي بتاريخ 1441/06/16هـ ، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مهندس تقنية المعلومات:

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2- مساعد إداري:

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3- مُحلل نظم تقنية المعلومات (وظيفتان):

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