بالفيديو.. غدير سلطان تصدم متابعيها بإطلالة صادمة والمكياج الجديد يضعها مأزق  

خالد الظفيري(صدى):

أحدثت خبيرة التجميل الكويتيّة غدير سلطان، جدلا واسعا مع بداية العام الجديد، بعد ظهورها ببشرة سوداء، حيث اتهمها المتابعين بالعنصريّة بسبب ما فعلته.

وأثارت غدير سلطان استغراب المتابعين بإطلالة مكياج على غرار الوجه الأسود، التي كان يستخدم في السابق للسخرية من أصحاب البشرة السوداء.

وتعرضت سلطان لانتقادات لاذعة من متابعينها الذين طلبوا منها البعض حذف الصورة فوراً، ما دفعها إلى نشر صورة أخرى للإطلالة ذاتها.

وبررت سلطان موقفها، قائلة:” أنا لست عنصريّة… بل أكره العنصريّة. ما قمت به هنا كان لإظهار قدراتي، أحبكم جميعاً” وطلبت من متابعيها أن يعيشون في العالم الجديد بشغف ومحبة لكل الشعوب.