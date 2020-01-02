كثافة مرورية وتردي الاسفلت على طريق أبوحدرية .. ومختص يكشف عن الحل ( فيديو)

نايف السالم(صدى):

سنوات من المعاناة يواجهها مستخدمي طريق الدمام ” أبوحدرية ” ، ذو الثلاث مائة كيلو متر الذي يسلكه يومياً آلاف المسافرين والرابط بين المملكة ودولة الكويت ، رداءت الطريق ظهرت في أجزائه والسبب سوء الصيانة ، وصعوبة المرور به خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة ، ودائما نعاني منه معاناة شديدة من الحدريات والزحمة والمطبات .

وقال الدكتور نواف شبيبي المختص بالهندسة المرورية خلال برنامج قناة الإخبارية ، لا توجد إشكالية مُحددة في الطريق ، مقارنة بالطرق الأخرى الموجودة بالمملكة ، الإشكالية أنه طريق شرياني يربط محافظات المنطقة الشرقية وفي الوصلة الموجوده بالدمام مع التنمية المتسارعة الموجودة حالياً وزيادة كثافة استعمالات الأراضي على جانبي الطريق تزيد من تولد الرحلات .

وتابع ، والمشكلة الرئيسية ارتفاع معدل المركبات الثقيلة على الطريق ، وحل هذا المشكلة وضع رسوم بسيطة على مرور المركبات الثقيلة والتجارية وتحديد خطوط سير محدده وساعات مخصصة ، لعمل صيانة للطريق ، لان هذه المركبات أدت إلى تدهور الحالة الإنشائية للطريق وبالتالي وقوع الحوادث .