وظائف شاغرة بشركة ساتورب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها، كيميائيين: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

و أخصائي حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، الأمن السيبراني)، أو المجالات ذات الصلة، مستشار العقود: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

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