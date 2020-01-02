16 مليار دولار.. نفقات سفر الكويتيين خلال عام 

خالد الظفيري(صدى):

أفادت إحصائية جديدة لبنك الكويت المركزي أن الكويتيين أنفقوا على السفر نحو 16.5 مليار دولار في 2019، بزيادة 10 في المئة عن العام السابق له.

وأشارت الإحصائية إلى أن المملكة باتت وجهة جديدة للسياح الكويتيين، حيث استأثرت المملكة خلال الأشهر الماضية بزيارة الآلاف من الكويتيين، بعدما أصبحت واحدة من وجهاتهم الترفيهية الأساسية عند السفر في الإجازات والمواسم وفي عطلات نهاية الأسبوع.

وأبانت الإحصائية أن المملكة تستقطب الكويتيين من عشاق السفر والفنون إلى البرامج الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة التي وضعتها هيئة الترفيه في المملكة من خلال إطلاق عدد من المواسم كموسم الرياض والمعلا وحائل.