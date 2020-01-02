بالفيديو..أخصائية تغذية : كل أغذية الدايت بها مكونات مضرة للجسم

أميرة خالد(صدى):

أوضحت ريما سلمان أخصائية تغذية، اليوم الخميس، أضرار تناول السكريات بنسبة عالية سواء مصنعة أو طبيعية

وقالت ريما خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” : تناول كميات كبيرة من السكر المصنع أو الطبيعي مضر جدا للجسم حيث يحدث له عدم توازن، مؤكدة أن السكر الصناعي يقتل البكتيريا النافعة في الأمعاء الدقيقة.

وأضافت ريما : كل أغذية الدايت تم انتزاع المكونات المفيدة منها ووضع بديلا عنها مكونات مضرة.

وتابعت : السكر الطبيعي هو السكر الذي يأتي من قصب السكر، والسكر المصنع يأتي من مكونات غير طبيعية حتى يشعر الجسم بأنه سكر وفي الحقيقة أنه ليس سكر وهو مجرد طعم.

ريما سلمان – أخصائية تغذية:

كل أغذية الدايت تم انتزاع المكونات المفيدة منها ووضع بديلا عنها مكونات مضرة#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/3lTpxjmmwe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 2, 2020