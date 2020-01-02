مفاجأة صادمة.. سحب جائزة هداف العالم من عبدالرزاق حمدالله

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ” iffhs ” ، اليوم الخميس، عن مفاجأة صادمة للاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ حيث توج اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بصدارة هدافي العالم لعام 2019.

ووضع الاتحاد، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، في المركز الثالث في قائمة الهدافين؛ فيما جاء في الصدارة البولندي ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني وحصل على نقاط 70 نقطة،.

وجاء ثانياً الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 63 نقطة، وحل عبدالرزاق حمدالله في المركز الثالث بـ 61 نقطة؛ بينما على الرغم من تفوق حمد الله في عدد الأهداف في الدوريات المحلية إلا أن احتساب نقاط أكبر للهدف الدولي تسبب في تراجع مركزه للمركز الثالث.