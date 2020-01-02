للجنسين..بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمه المالكي(صدى):

أعلن بنك الرياض توفر 4 وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك بمدينة

الرياض، بمسمى (أخصائي موارد بشرية).

وأشترط البنك أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسیة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلھا في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية.

وألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمینات الاجتماعیة أو الخدمة المدنیة بأي وظیفة خلال الأشھر الستة السابقة للتقديم، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمھیر سابقاً.

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