صدمة كبرى لفتاة سرقت والدها لإرضاء عشيقها

الرباط(صدى):

حرض شاب فتاة قاصر على سرقة والدها من أجل توفير المبلغ المطلوب للهجرة معا بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.

وتفصيلا، أقدمت الفتاة على سرقة 30 ألف درهم من والدها بطنجة في المغرب، قبل الهروب مع صديقها وهو طالب في السنة الثانية بكالوريا يبلغ من العمر 19 سنة، استعدادا لركوب قوارب الهجرة ضواحي عاصمة البوغازّ.

وقام الشاب بالاستيلاء على المبلغ المالي وهرب إلى وجهة أخرى، قبل أن يتم توقيفه وتقديمه للمحاكمة التي انتهت مؤخرا بالحكم عليه، حيث سيقضي بضع سنوات من حياته داخل السجن.