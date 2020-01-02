اختتام معرض إحساس للعطور والمنظمون يعلنون عن نسخته القادمة

محمد السعران(صدى):

اختتم مساء أمس الأربعاء المعرض السعودي للعطور والعود والبخور (إحساس للعطور) بعد أن استمر لمدة أربعة أيام بفندق “فوكو” وسط مدينة الرياض، بمشاركة رواد الأعمال والعمل المجتمعي ومشاهير السوشل ميديا، واستمر من 29 ديسمبر2019 إلى 1 يناير 2020.

وأبان مدير المركز الإعلامي للمعرض جيلاني الشمراني بأن عدد الزوار تجاوز الخمسة عشر ألف زائر استمتعوا خلالها بما شاهدوه من منتجات عطرية لكبريات شركات العطور والعود والبخور في الخليج، كما شهد أيام المعرض سحوبات على هدايا للزوار قدمها المشاركين بقيمة تجاوزت 20 ألف ريال على مدار الأيام الأربعة، وشكر الشمراني فندق المطلق ممثلاً في رجل الأعمال فيصل المطلق الذي قدم 15 جائزة هدايا لزوار المعرض.

وقد تم السحب بالأمس أمام الحضور على الجائزة الختامية وشاركت في السحب النجمة “مسك” حيث كانت الجائزة من نصيب سارة محمد السلمان، حيث فازت بجهاز جوال بقيمة 4500ريال مقدم من إدارة المعرض السعودي إحساس للعطور.

وفي ختام المعرض كُرم المشاركين والجهات الإعلامية الراعية بحضور المستشار الإعلامي محمد بن عبدالله السلامة والمشرف العام على المعرض عبدالرحمن الصقر والمدير التنفيذي مؤيد العلي.

الجدير بالذكر أن إدارة المعرض أوضحت بأن النسخة الثانية للمعرض سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم.