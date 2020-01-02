الفنان داوود حسين ينشر صورة له بعد خضوعه لجراحة في القلب

خالد الظفيري(صدى):

نشر الفنان الكویتي داوود حسین، صورة له داخل المستشفى برفقة الطبيب المعالج له بعد إجراء عملیة جراحیة في القلب قبل أیام.

وعلق داوود، على الصورة التي نشرھا قائلا: ”الحمد رب العالمین..أنھیت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل.. ووجود إنسان یحب عمله ویملك كاریزما وإنسانیة رائعة.. محب للخیر.. صدیق الجمیع.. إنھ یجعلك تفخر بوجود الأطباء أمثالھ في الكویت”.

وأضاف : أنه دكتور بدر المھدي.. في مستشفى مبارك.. قسم القلب.. شكرا من القلب الذي عالجته.. ومرحبا بك في قائمة إخوان دنیاي“. من ناحیة أخرى، یشارك داوود حسین، في مسلسل ”ذاكرة الظل“، والمقرر عرضھ في السباق الرمضاني المقبل، ویشارك فیھ مجموعة من النجوم، منھم عبیر الجندي وأحمد إیراج ویعقوب عبدالله وروان المھدي ومحمد صفر وعدد آخر من النجوم، وھو من إخراج الفنان محمد كاظ”.