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    يناير

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  3. شاحنة عملاقة تنحرف عن مسارها بسبب الرياح القوية

شاحنة عملاقة تنحرف عن مسارها بسبب الرياح القوية




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