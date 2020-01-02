معلومات هامة عن اختبار الرخصة المهنية بديل كفايات المعلمين 

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن اختبار الرخصة المهنية سيكون بديلاً عن اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وجاء ذلك بعد صدور لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نايف بن مونس العبدلي، إن اختبار الرخصة المهنية سوف يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، بالإضافة إلى أنه يطبق عمليًا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة.

وحول موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، أشار العبدلي إلى أن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزارة الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري ليكون بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ ، الموافق 1/7/2020م.