أرامكو تحدد سعر الخام العربي الخفيف لآسيا 

الرياض(صدى):

أصدرت شركة أرامكو بيانا هاما توضح فيه أن المملكة حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولارًا للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، دون تغيير عن شهر يناير.

وأعلنت “أرامكو” عن تخفيض سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولاراً للبرميل عن الشهر السابق.

وحسمت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولارًا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتًا للبرميل عن يناير.