صحف يونانية تصف انضمام نجم باوك للهلال بـ«سيناريو خيالي»

طلال الغامدي(صدى):

وصفت صحف يونانية أنباء تعاقد البرتغالي أديرينو فيرينها لاعب وسط باوك أثينا اليوناني مع الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، بالسيناريو الخيالي، مؤكدة صعوبة رحيل اللاعب عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحف ، إن الهلال يمتلك نجوم لامعة، تؤدي بشكل مميز في نفس مركز فيرينها، وهو ما يجعل طلب لوشيسكو التعاقد معه أمرا صعبا.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الفيصلي، غدا الجمعة في دور ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة 7:50 بتوقيت مكة المكرمة.