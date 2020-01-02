قانوني يوضح موقف جونز من مباراة السوبر

نواف السالم(صدى):

أوضح أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الخميس، موقف حارس مرمي النصر، الأسترالي برادلي جونز، من لقاء السوبر، بعدما تعرض للطرد خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” الأمير ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” حسب نص المادة ١٧/٣ من لائحة الانضباط فانه يتوجب على الطرد الإيقاف تلقائياً عن المشاركة في المباراة التالية في نفس المسابقة، وبالتالي فأن المادة ١٧/٣ قد فصلت بأن عقوبات الطرد أو الاستبعاد تطبق في نفس المسابقة، ولكن..” .

وأضاف: ” ولكن المادة ١٨/٦ حددت بأن الإيقاف للاعب أو المسؤول يكون عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، كذلك الفقرة ٧ نصت على أن الإيقاف يسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة، ما لم ينص قرار اللجنة على غير ذلك وباستثناء ما ورد م ١٦و١٧ ” .

وتابع: ” كذلك المادة ٤٨/١/١ نصت بأن إيقاف اللاعب في حالة حرمانه للمنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف هي مباراة واحدة (مباراة الإيقاف التلقائي).. وبالتالي فإن إيقاف جونز سوف يكون لمباراة واحدة وهي مباراة الإيقاف التلقائي “.

واستطرد القانوني: ” إذا هل يتم إيقاف جونز في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها؟ أو في مباريات الدوري فقط ؟ بحكم أنه تلقى الكرت الأحمر في مباراة في الدوري ” .

وتابع:” طالما تم فتح إجراء انضباطي من قبل لجنة الانضباط ضد جونز فذلك يعني أن قرار الإيقاف سوف يكون في جميع المباريات وبالتالي فإن إيقاف جونز سوف يطبق في مباراة السوبر مالم ينص قرار لجنة الانضباط على غير ذلك ! ” .

وأنهى حديثه:” بالمختصر لجنة الانضباط لديها السلطة التشريعية في هذه الحالة بالذات في تحديد المسابقة التي يتم الإيقاف فيها (الدوري) أو جعل الإيقاف سارياً على جميع المباريات الرسمية “.