بالصور..شاب يعيش 31 عاماً داخل صندوق حديدي

القاهرة(صدى):

عاش شاب مصري 31 عاماً داخل صندوق حديدي مساحته مترين ، أمام سنترال باب اللوق بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الشاب لقناة ” العربية ” إنه فقد والديه عندما كان عمره 15 عاماً ، وبعدها لم يجد من يعوله فانتقل للإقامة في شوارع القاهرة، حتى التقطه بائع صحف وعهد إليه ببيع بضاعته مقابل جنيهات قليلة.

عثر الطفل وقتها على صندوق قمامة مجاور لمكان بيع الصحف قام بتنظيفه، حيث جعله مقرا وسكنا له، ينام فيه ساعات الليل ليواصل عمله بالنهار.

وقالت وزراة التضامن بعد مباشرتها الحالة ، إن الرجل يدعى “خالد م ر” ويبلغ من العمر 46 عاماً قضى منها 31 عاماً في الشارع بعد أن توفي والداه، وخرج ليواجه مصيره وحيدا بلا مأوى.

وأكدت الوزارة أنه تكفل برعايته صاحب كشك بيع صحف أمام سنترال باب اللوق، سمح له بالإقامة داخل صندوق حديدي.

ويذكر أن الشاب رفض في البداية مغادرة الصندوق والانتقال للإقامة في إحدى دور الرعاية، حتى نجح الفريق في إقناعه باستقباله بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان جنوب القاهرة.