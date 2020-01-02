«تصميم جريء »..مميزات تويوتا راف فور 2020 المعدلة

واشنطن(صدى):

كشفت تويوتا عن طراز راف فور برايم، والذي يعتبر أسرع وأقوى راف فور تم إنتاجها على الإطلاق خلال معرض لوس أنجيلوس للسيارات 2019 في نوفمبر الماضي.

وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يعمل بالاشتراك مع بطارية أيون الليثيوم ومحركين كهربائيين، لتصل القوة الإجمالية إلى 302 حصان، أي أنها أقوى بـ 83 حصان من راف فور الأساسية، كما تتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 5.8 ثواني.

وأضافت Kuhl Racing صدام جديد وشبك جديد، بالإضافة لزوائد جانبية تعطي مظهر شرس لسيارة تويوتا راف فور، وفي الخلف حصلت السيارة على نظام عادم رباعي وصدام ضخم، كما تم تزويد السيارة بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة.

ومن المنتظر أن تكشف تويوتا عن طراز راف فور GR عالي الأداء في العام القادم.