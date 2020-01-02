برشلونة يسعى لإنهاء صفقة أولمو و4 أندية كبيرة تنافسه

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، عن تقدم نادي برشلونة بعرض لضم الإسباني داني أولمو المرتبط بعقد مع دينامو زغرب الكرواتي حتى يونيو 2021 .

يسعى اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما للعودة إلى إسبانيا وتحديدا برشلونة خاصة بعد مشاركته لأول مرة مع المنتخب الأول خلال التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى يورو 2020 ويأمل أن يتم ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليكون قادرا على الانضمام إلى تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا الصيف المقبل.

وأكدت المصادر ، أن برشلونة لن يكون وحده في الصراع على ضم أولمو، إذ قال موقع ”كاليتشو ميركاتو“ إن العديد من أندية أوروبا الكبرى تسعى خلف اللاعب الشاب وبينها يوفنتوس وميلان من إيطاليا ومانشستر سيتي الإنجليزي فضلا عن أتلتيكو مدريد.

وبالنظر إلى سنه الصغيرة وأن عقده ينتهي بعد عام واحد، بات أولمو هدفا للعديد من الأندية الكبرى، وقد قدر دينامو زغرب قيمته بنحو 35 مليون يورو.

يٌذكر أنه سعى برشلونة خلف أولمو في 2018 لكنه تأخر في العرض حتى نضج اللاعب وتألق في صفوف دينامو زغرب وانضم للمنتخب الإسباني الأول.