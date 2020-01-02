بالفيديو.. لحظة هروب السفير الأمريكي بالعراق عند محاصرة الحشد الشعبي للسفارة

بغداد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة هروب السفير الأمريكى فى العراق، من مبنى السفارة بعد أن قام محتجون عراقيون تابعين لقوات ” الحشد الشعبي ” التى تدعمها إيران فى العراق وسوريا باقتحام مجمع السفارات.

ونجح فريق مظلات أمريكي بنقل السفير عبر طائرة هيلكوبتر بمهارة فائقة بعد حمايته لتتجه بعيدًا إلى بلاده؛ حيث لم تعد الأجواء في العراق آمنة له عقب غارات أمريكا على قواعد الحشد الشعبي الموالي لإيران وحزب الله العراقي.

وفي السياق نفسه، أنهى المتظاهرون في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، حصار الدبلوماسيين الأمريكيين فى مجمع بنايات السفارة؛ حيث كان قد حاول بعضهم تجاوز أسوار المجمع بل وحرقوا سقف مبنى الاستقبال.