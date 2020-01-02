تفاصيل وفاة الإعلامية نجوى قاسم

بيروت(صدى):

كشفت عدة مصادر، عن تفاصيل وسبب وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، اليوم الخميس، الأمر الذي سبب صدمة لمحبيها برحيلها المفاجئ؛ حيث أوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاتها طبيعية نتيجة ازمة قلبية.

وقال ” المنصوري ” أن نجوى كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، في أجواء اعتيادية واحتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليه وحاول إيقاظها لكنها لم تستجب.

وأشار إلى أنهم بعد ذلك اتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، فيما لم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة؛ بينما علق الإعلامي مصطفى الأغا زميل المذيعة الراحلة بفضائيتي العربية والحدث، على الخبر المفجع.

ونشر الأغا، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوى قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جداً برحيلها المفاجئ ” .

وكانت آخر تغريدة لنجوى قاسم فيديو لاحتفال برج خليفة بالإمارات بالعام الجديد، خلال إطلاقه الألعاب النارية؛ حيث علقت عليه: ” يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان “.