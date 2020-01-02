بالفيديو.. أحلام تستعرض شاليه اشترته بجبال الألب في فرنسا

أبوظبي(صدى):

نشرت الفنانة أحلام فيديو جديد من داخل الشاليه الذي قامت بشرائه في منطقة مجيف في فرنسا ، حيث تقضي إجازة العام الجديد برفقة زوجها مبارك الهاجري وأولادها .

وعرضت أحلام في الفيديو الذي نشرتنه عبر مواقع التواصل ، الشاليه الجديد ، قائله ، ” بعد اجتماع مطوّل استغرق ثلاثة أيام ، اليوم إنتهينا من شراء شاليه في مجييف في جبال الألب، ولقد أحببنا المنطقة كثيراً “.

واشارت أحلام ، إلى أنها اشترت الشاليه عن طريق شركة، قامت بالإعلان عنها، وتبادلت وزوجها التهاني بالشاليه الجديد.

وكانت أحلام قد أمضت ليلة رأس السنة مع زوجها مبارك وأولادها على الثلج، حيث قاموا بممارسة رياضة التزلّج، وحرصت الفنانة على نقل تفاصيل رحلتها عبر سنات شات.